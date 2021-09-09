شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن إرسال بدل التكنولوجيا للمؤسسات القومية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية يوم الأحد القادم، عن شهر سبتمبر 2021، مؤكدة على ضرورة بدء المؤسسات فى صرف البدل لمستحقيه فور وصوله.

وكان المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وافق من قبل على إقامة مسابقة اقترحها رؤساء تحرير الصحف القومية وعضو الهيئة الدكتورة فاطمة سيد أحمد في الفروع التالية:

1-فن الكاريكاتير

2-المقال الساخر

3-مقال الرأى المتنوع

4-المقال الخبري والذي يرتبط بخبر حيوي وآني

5-المقال التحليلي لحدث أو قضية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية.

وأضافت الهيئة الوطنية للصحافة، أن يكون اختيار الموضوع جزء أساسي في التحكيم بالمسابقة وللعلم المسابقة مفتوحة لكل المبدعين سواء من هم في الصحافة أو خارجها، على أن يكون الاختيار للمتسابقين خمسة عشر فائز، بواقع ثلاثة بكل تخصص مما سبق ذكره على أن تشمل الجائزة الأولي عشرة ألاف جنيه والثانية 7000 جنيه والثالثة 5000 لكل فائز.

وأشارت إلى أن المسابقة تبدأ في الفترة من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر ولن ينظر لأي عمل يصل بعد هذا التاريخ، مضيفة أنه يتم تسليم عدد (3) نسخ من العمل المقدم في ظرف مغلق مدون عليه اسم المتسابق والمسابقة، لمكتب الاستعلامات بمقر الهيئة الوطنية للصحافة الكائن في 4/6 ش عبد القادر حمزة – جاردن سيتي، وأنه بعد انتهاء أعمال لجنة التحكيم، سيتم إعلان نتيجة الفائزين في أخر سبتمبر وحفل التكريم سيكون في أكتوبر مواكباً لاحتفال انتصار جيشنا العظيم في حرب أكتوبر.