شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية عن العلاج الطبيعي وأهميته للمرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حملة توعوية عن العلاج الطبيعي ووظيفته وأهميته في العملية العلاجية للمرضى إضافة إلى العلاج الوظيفي وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعلاج الطبيعي شهر سبتمبر من كل عام.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحملة تستهدف تعزيز الوعي لدى الجمهور العام عن المشاكل الصحية الأكثر انتشارًا التي تخص الجهاز الحركي وكيفية تفاديها أو التعامل معها حال حدوثها، حيث شملت التوعية بأهمية العلاج الطبيعي في تقليل أو إبطاء التأثيرات المسببة لإعاقات نتيجة الإصابة ببعض الأمراض الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري، وأهميته في تأهيل المرضى بعد الخضوع لبعض العمليات الجراحية أو الإصابة بأنواع معينة من الأمراض، وكذلك وظيفة العلاج الطبيعي في تعافي بعض أعضاء الجسم بعد إصابتها مثل كسر مفصل الفخذ وذلك من خلال الأنشطة البدنية، إلى جانب أن ممارسة العلاج الطبيعي بانتظام تساعد في منع المضاعفات المرتبطة بأوضاع صحية كثيرة مثل إصابات الحبل الشوكي والسكتة الدماغية والكسور.

وأضافت الهيئة، أن هذه الحملة هي جزء من دورها في دعم المرضى من خلال تعليمهم وتثقيفهم صحيًا بأهمية العلاج الطبيعي لتفادي بعض الأمراض ودوره الفعال في العملية العلاجية إضافة إلى العلاج الوظيفي، وكذلك حثهم على اتباع نمط حياة صحية سليمة والتقليل من المحاذير الصحية التي تهدد صحة المجتمع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في دعم وترويج الوعي في المجتمع بالحفاظ على الصحة العامة لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

وتابعت الهيئة، أنه تتوافر خدمات العلاج الطبيعي بمختلف منشآتها الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل الجديد "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" وبجودة عالمية، لافتة إلى سعيها الدائم لتوفير الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمرضى بمنشآتها داخل نطاق محافظاتهم بما يوفر عناء ومشقة السفر عليهم لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لعلاجهم، وبما يضمن الوصول إلى مؤشرات صحية تحقق السعادة والرضاء للمواطنين كهدف إستراتيجي للتنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.