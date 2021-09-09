شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، كافة القيادات بالمحافظة بإنجاز ملف التصالح، وفى السياق عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاء موسع بحضور اللواء محمد حنفى السكرتير العام لمحافظة القاهرة واللواء هشام أبو سنة نقيب المهندسين بمحافظة القاهرة ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية و مهندسى نقابة المهندسين المتعاونين مع الأحياء لإنهاء الملفات المقدمة.

وناقش الاجتماع عدة محاور بشأن التصالح على مخالفات البناء حيث تم عرض الملفات المقدمة لأحياء المنطقة خلال الفترة المنصرمة بالإضافة لمناقشة عدد الملفات التى تم الانجاز فيها بشكل نهائي كما تم تبادل الآراء والأفكار بشأن العقبات التى واجهت المعنيين فى إتمام بعض ملفات التصالح، والسعى لإيجاد حلول جذرية لها ليس للانتهاء منها.

وأكدت نائب محافظ القاهرة أنه جارى السعى وبذل الجهود وتكاتف الجميع لتذليل أى عقبات، واستمرار التواصل بين جميع الاطراف بشكل دائم، وعقد لقاء بشكل دورى لمتابعة ملف التصالح على مخالفات التصالح، مشيرة إلى أهمية الرقابة المستمرة ورصد المخالفات ومتابعة ملفات التصالح، وفرض رقابة صارمة لتنفيذ قانون البناء الموحد .