انتهاء الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا المصرية

القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم فعاليات الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا المصرية والتي نظمت بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ومعهد إعداد القادة بمقر معهد إعداد القادة، بمشاركة 155 طالبا للقطاعين الثاني والرابع للجامعات المصرية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012