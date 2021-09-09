شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم فعاليات الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا المصرية والتي نظمت بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ومعهد إعداد القادة بمقر معهد إعداد القادة، بمشاركة 155 طالبا للقطاعين الثاني والرابع للجامعات المصرية.
وأسفرت المنافسات في ( كرة قدم خماسي نجيل صناعي - كرة طائرة شاطئية ملعب رملي ) علي الآتي:
- نتائج كرة القدم:
- القطاع الثاني : قطاع الإسكندرية:
المنوفية : أول
المنصورة : ثاني
طنطا : ثالث
- القطاع الرابع: قطاع القاهرة الكبري والبحيرة:
دمنهور : أول
معاهد التعليم العالي : ثان
حلوان : ثالث
- نتائج الكرة الطائرة الشاطئية:
-القطاع الثاني: قطاع الإسكندرية:
الإسكندرية : أول
كفر الشيخ : ثاني
المنصورة : ثالث
المنوفية: رابع
- القطاع الرابع : قطاع القاهرة الكبري والبحيرة:
التعليم العالي : أول
دمنهور : ثاني
عين شمس : ثالث
حلوان: رابع