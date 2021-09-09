72 ساعة طوارئ.. خريطة الغلق الجزئي بمحاور الجيزة المرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مع انتصاف ليل الخميس تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد نصر لبنة في تنفيذ أعمال غلق جزئي لعدد من الشوارع الحيوية غرب المحافظة تستمر 3 أيام تزامنا مع أعمال إصلاح وإنشاء مختلفة.

البداية من شارع الهرم، تنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز؛ لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع محطة ميدان الرماية.

الأمر سوف يتطلب إجراء غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المشار اليها لمدة 3 أيام بدء من يوم الجمعة حتى يوم الأحد، على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا حتى الخامسة صباحا دون تعطيل حركة المرور.

كوبري الجيزة المعدني يشهد أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي؛ لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري؛ استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأوضحت الإدارة أنه سيتم غلق جزئي للكوبري من أعلى بواقع حارة مرورية فقط لمدة ٣ أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح غد الجمعة حتى الخامسة صباح الأحد المقبل.

الأعمال ستكون على مدار ٢٤ ساعة علمًا بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء لمدة ٣ أيام ابتداء من صباح غدا؛ لإصلاح كسر خط الصرف الصحي.

الأمر سيتطلب إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من منطقة المطبعة اتجاه ميدان الجيزة لمدة ٣ أيام إبتداء من غد الجمعة وحتى الأحد المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.