مرور الجيزة: غلق شارع فيصل جزئيا لمدة ٣ أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء لمدة ٣ أيام ابتداء من صباح غدا؛ لإصلاح كسر خط الصرف الصحي.

الأمر سيتطلب إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من منطقة المطبعة اتجاه ميدان الجيزة لمدة ٣ أيام إبتداء من غد الجمعة وحتى الأحد المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.