رئيس "الأعلى للإعلام" يبحث مع وزير الدولة الليبي للاتصال التعاون بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

استقبل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وليد عمار اللافي وزير الدولة الليبي للاتصال والشئون السياسية، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية الإعلامية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد كرم جبر، عمق العلاقات المصرية الليبية، واصفًا إياها بالاستثنائية، وأن مصر تعتز بعلاقاتها القومية مع ليبيا، التي تتميز بقوتها على جميع المستويات، مضيفًا أن مصر حريصة على نقل التجربة المصرية في مجال الإعلام إلى ليبيا.

وأضاف جبر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإعلام هي ضرورة ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية، والعمل على وحدة الصف وإبراز الجوانب الإيجابية والابتعاد عن أسباب الخلاف، وأن يمد الإعلام جسور التشاور والتواصل والحوار وتبادل الرؤى في مختلف القضايا التي تخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومساندة القضايا العربية والإسلامية بما يقرّب بين الدول والشعوب.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الأجواء مهيأة حاليا للبدء في فترة من العلاقات المصرية الليبية غير المسبوقة تدعمها مظلة سياسية متفاهمة بين البلدين، مؤكدًا اهتمام الجانب المصري بتطوير هذه العلاقات بصورة مستمرة مع الشقيقة ليبيا.

من جانبه أكد وزير الدولة الليبي للاتصال والشئون السياسية وليد عمار اللافي، تطلع بلاده لتطوير مستوى التعاون الإعلامي بين البلدين، مشيرًا إلى موقف ليبيا الثابت والداعم لمصر على جميع المستويات، وأعرب عن رغبته في فتح مجالات التعاون المشترك بين وسائل الإعلام في الدولتين، وأن تتوحد جهودهما لخدمة القضايا التي تهم العالم العربي والإسلامي.

وأشار اللافي إلى تجربة حكومة الوحدة الوطنية في مسار إصلاح قطاع الإعلام في ليبيا والتي بدأت من خلال 3 مسارات، على أن تكون نتيجة المرحلة الأولى من خطة الإصلاح 24 ديسمبر المقبل، مضيفًا أنه يرغب في أن تساهم مصر في خطة إصلاح الإعلام الليبي، باعتبارها عاصمة الإعلام والفن والثقافة العربي.

وأضاف وزير الدولة الليبي للاتصال أنه يرى اليوم تطورًا كبيرًا في المشهد الإعلامي المصري يواكب التطور العالمي، معربا عن تطلعه لزيادة العلاقات الإعلامية بين البلدين لتواكب العلاقات السياسية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الدولة للاتصال والشئون السياسية في المجالات الإعلامية، يتضمن تشكيل لجنة تواصل إعلامي مشتركة تهتم بالقضايا المشتركة بين البلدين والعمل على تدعيم أواصر التعاون بين الشعبين الشقيقين والتعاون في مجالات التدريب والتنوير وقضايا الوعي والثقافة والإنتاج الإعلامي والتلفزيوني المشترك والتدريب والسوشيال ميديا وتقديم المحتوى الإعلامي الجيد والإنتاج الدرامي المشترك.

وقام رئيس المجلس الأعلى للإعلام خلال اللقاء ، بإلقاء الضوء على مهام المجلس الأعلى للإعلام باعتباره جهة تنظيم وليس صناعة الإعلام، والتنسيق الجاري بين المجلس وهيئتي الصحافة والإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين.

كما قام الوفد الليبي بعرض تجربة حكومة الوحدة الوطنية في مسار إصلاح قطاع الإعلام في ليبيا، كذلك التعريف بالتطور الحاصل في مجال الإنتاج الدرامي في ليبيا.