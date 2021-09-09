بداية من الغد.. غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع "ضياء" لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبدء في أعمال إصلاح كسر خط الصرف الصحي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء.

وبحسب بيان اليوم، أشارت المحافظة، إلى أن الأمر سوف يتطلب إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع ضياء بالاتجاه القادم من منطقة المطبعة اتجاه ميدان الجيزة لمدة " ٣ " أيام إبتداء من يوم الجمعة الموافق ١٠ / ٩ /٢٠٢١ وحتى يوم الأحد الموافق ١٢ / ٩ / ٢٠٢١ علي أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا طوال فترة الأعمال.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة أية معوقات لسرعة الانتهاء من الأعمال ورد الشي لأصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الاعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.