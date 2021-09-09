لم تنجو سوى الأم.. مصرع طفلة وإصابة والدها وشقيقيها في حريق منزل بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت طفلة مصرعها وأصيب والدها وشقيقاها إثر حريق شبَّ في منزلهم بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل ووجود ضحايا ما بين وفاة ومصابين.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برجال الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع الجنوب تنسيقا مع مأمور مركز أبو النمرس.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، توصلت إلى نشوب حريق نتج عنه مصرع طفل تبلغ من العمر 12 سنة وإصابة شقيقيها "9،16 سنة" بحالة اختناق.

في الوقت نفسه أصيب الأب بحروق متفرقة بالجسم نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما نجت الأم التي كانت بالخارج. وأخمد رجال الحماية المدنية الحريق ومنعوا خطر امتداده إلى المنازل المجاورة.