شكرا لقرائتكم خبر عن لا يفوتكم.. القمر والزهرة ونجم براق فى اقتران ثلاثى سماوى الليلة فى مشهد بديع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021 انتظام هلال القمر وكوكب الزهرة ونجم السماك الاعزل في مثلث سماوي مشاهد بالعين المجردة بالأفق الجنوبي الغربي وهي فرصة مثالية للتصوير.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيكون قرصة مضاء بنسبة 8.4% وإلى جواره كوكب الزهرة الذي سيظهر للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء شديدة السطوع (- 4.0 ) وأكثر لمعانا 100 مرة من نجم السماك الأعزل ألاكثر خفوتًا والذي حيث سينظم للوحة السماوية بحلول ظلمة الليل.

إضافة لذلك يرصد اسفل يمين كوكب الزهرة كوكب عطارد ( 0.0 ) بمقدار 15 درجة هذا الأسبوع، ويفضل الاستعانة بالمنظار لرؤيته بعد حوالى 15 أو 20 دقيقة من غروب الشمس فوق الأفق مباشرةً.

عند رصد الزهرة عبر التلسكوب سيظهر قرصه في مرحلة الاحدب المتناقص مضاء بنسبة 70.1 % بنور الشمس حالياً، ومع مرور الأيام سوف يزداد حجمة الظاهري في حين تتناقص إضاءة قرصه وسوف يصل إلى أكبر استطالة له من الشمس في 29 أكتوبر علاوة على ذلك، سوف تتناقص إضاءة سطحه ليتحول إلى شكل هلال وسيحقق أعظم تألق باعتباره "نجمة" المساء مطلع ديسمبر المقبل.

الصورة المرفقة: محاكاة لهلال القمر وكوكب الزهرة الساطع ( أعلى اليسار) والسماك الأعزل ( أسفل اليمين) وفي أسفل هذا المثلث بالقرب من الأفق عطارد اليوم الخميس.