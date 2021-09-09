جامعة الأزهر توجه رسالة لمنسوبيها بشأن الحصول على لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

ناشدت جامعة الأزهر منسوبيها بالقاهرة والأقاليم سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان، الخميس، أن تسجيل البيانات الشخصية على موقع وزارة الصحة من شأنه أن ييسر على منسوبي الجامعة الحصول على اللقاح، من خلال إرسال رسالة على هاتف الشخص الذي قام بتسجيل بياناته تطالبه بالتوجه إلى المكان الذي سيحصل منه على التطعيم ومعه بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها.

ويمكن التسجيل للحصول على اللقاح من خلال الرابط التالي:

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home​