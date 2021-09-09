بعد توجيهات السيسي.. مجمع الجلاء للقوات المسلحة يستقبل الطالبة منة الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الطالبة منه الله إلى مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة نظراً لتوافر التخصصات الطبية التي تحتاجها.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة العاجلة للطالبة منة الله هشام حسن ثابت والتي تعرضت لحادث بمحافظة أسيوط.

ومن جانبهم أشادت أسرة الطالبة بسرعة استجابة رئيس الجمهورية لمناشدة الطالبة، كما أشادت بالرعاية الطبية المتكاملة التي تقدم لنجلتهم بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة وما يقدمونه لها من رعاية فائقة في كافة التخصصات التي تحتاجها من أجل العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.