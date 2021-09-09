وجه بتقنين أوضاع المصانع وإزالة الإشغالات.. محافظ القاهرة يتفقد منطقة شق الثعبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، منطقة شق الثعبان لصناعة الرخام حيث زار عدد من المصانع التي قامت بتقنين أوضاعها وتابع سير عملية الإنتاج بها.

كما عقد محافظ القاهرة، اجتماعًا بمقر الجهاز التنفيذي لشق الثعبان ناقش خلاله مع المسئولين التنفيذيين وبعض مستثمري المنطقة الإجراءات اللازمة للإسراع بعملية تطوير المنطقة ووضع خطة متكاملة لاستكمال أعمال دخول المرافق كالمياه والصرف الصحي ورفع كفاءة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للمنطقة وتصميم شبكات المياه والصرف الصحي بالتعاون بين شركتي المياه والصرف الصحي وأحد المكاتب الاستشارية المتخصصة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة حلول المشكلات التي تواجه المشروع وسبل التغلب عليها خاصة عملية التقنين وإدخال المرافق.

وطالب محافظ القاهرة، المستثمرين بالمنطقة بسرعة سداد مستحقات الدولة واستكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع في عملية التطوير لتلك المنطقة التي تحتل مكانة عالمية مميزة، كما أكد على أهمية دور جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مساعدة صغار المستثمرين.

وشدد محافظ القاهرة، على سرعة الانتهاء من إزالة كافة الإشغالات التي تعيق عملية التطوير بالتعاون مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة وإلزام أصحاب المعارض والمصانع بالمساحات المخصصة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت طبقا للمخطط من خلال استكمال المرافق (مياه وصرف صحي صناعي وكهرباء وطرق) وشملت أعمال التطوير إنشاء طريق موصل للطريق الدائري الإقليمي لخدمة المنطقة الصناعية، ومدرسة ومعهد لتخريج عمالة فنية مدربة، إلى جانب إنشاء ميناء جاف ومنطقة خدمية تضم فروع للبنوك المختلفة والتوكيلات الملاحية، وإنشاء منطقة لوجستية تشمل مكاتب للشحن والتفريغ ومنطقة المعارض، ونقطة إسعاف وإطفاء وقسم شرطة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لكافة أعمال التطوير بالمنطقة وتوفير تلك الخدمات هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات وتعظيم موارد الدولة بعد دخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وخلق فرص عمل إضافية وتذليل كافة المعوقات.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طرة المعادي وهي تتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الأوتوستراد 1.8 كم وتضم 2525 مصنعا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي لها من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

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