العناني يتفقد الجناح المصري المُشارك في معرض السياحة Leisure الدولي بموسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، خلال زيارته القصيرة للعاصمة الروسية موسكو، الجناح المصري المُشارك في المعرض الدولي للسياحة والسفر في نسخته السابعة والعشرين OTDYKH Leisure 2021 المُنعقد بموسكو.

وتشارك في مصر في المعرض الدولي بموسكو كالدولة الشريك، ورافقه خلال الجولة السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا.

والتقى الوزير خلال الجولة، بمجموعة من العارضين المصريين المشاركين، وتحدث معهم عن آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الروسي بصفة خاصة.

وأشار العناني، إلى أهمية المشاركة في المعرض هذا العام حيث تشارك مصر فيه هذا العام كالدولة الشريك مما يعكس أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسوق الروسي ولاسيما بعد استئناف حركة السياحة الوافدة منه إلى المنتجعات السياحية المصرية منذ 9 أغسطس الماضي.

وأضاف الوزير أن هذه المشاركة ستخلق فرص جيدة للتواصل بشكل أكبر وفعال مـع شركاء المهنة في السوق الروسي وتبادل الآراء ووجهات النظر لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر بشكل عام.

وحظى الجناح المصري المشارك في المعرض بإعجاب زوار المعرض الذين توافدوا بأعداد كبيرة وشهد إقبالاً ملحوظاً، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

كما حرص عدد من الزائرين بالمعرض على التحدث مع الوزير، وأعربوا عن مدى حبهم وشغفهم بالمقصد السياحي المصري وسعادتهم البالغة بعودة الرحلات الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية، وقاموا بالتقاط عدد من الصور التذكارية.

وخلال الجولة، أجرى الوزير عدد من اللقاءات الإعلامية مع مجموعة من القنوات التليفزيونية في روسيا ومن بينها قناة روسيا 24 الأوسع انتشارا والأعلى مشاهدة في روسيا، تحدث خلالها عن أحدث الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في مصر، وألقى الضوء على ما تتميز به مصر من تنوع كبير في المقومات السياحية بالمحافظات المصرية المختلفة.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور خالد العناني خلال زيارته الحالية للعاصمة الروسية موسكو بعقد مجموعة من اللقاءات الرسمية والمهنية مع كبار المسئولين الحكوميين في روسيا وكبرى منظمي الرحلات السياحية الروسية، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية.