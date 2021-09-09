سلاح وبلطجية وتنفيذ أحكام قضائية.. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 193 قطعة سلاح ناري، بحوزة 164 متهما، وتنفيذ 85273 حكم قضائي بإجمالي 6306 محكوم عليهم.

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 8 متهمين، ارتكبوا 15 حادث متنوع، ضبط 241 قضية مخدرات بإجمالي 273 متهما، وضبط 42 متهما هاربا، ضبط 29 متهما في أعمال بلطجة.

وفيما يخص المخالفات المرورية فتم ضبط 369 دراجة نارية مخالفة، 25196 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 57 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 منهم.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.