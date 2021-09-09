مرور الجيزة: غلق جزئي لطريق النصر في الهرم لمدة ٣ أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقا جزئيا لطريق النصر في تقاطعه مع شارع مينا بمنطقة الهرم لتحويل مرافق متعارضة مع أعمال إنشاء مترو الأنفاق في أعمال تستغرق 3 أيام.

وتبين قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز وذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع محطة ميدان الرماية.

الأمر سوف يتطلب إجراء غلق جزئي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا في المنطقة المشار اليها لمدة 3 أيام بدء من يوم الجمعة حتى يوم الأحد، على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا وذلك دون تعطيل حركة المرور.

الإدارة العامة لمرور الجيزة ستعين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع، وتهيب بالمارة وقائدي المركبات اتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية.