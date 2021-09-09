شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع التشاورى العربى لبحث القضايا الملحة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وزير الخارجية سامح شكرى اليوم الخميس، فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب، الذى يعقد قبيل انطلاق أعمال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في تدوينة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرى (تويتر) - "الآن بالجامعة العربية وقُبيل بدء فعاليات المجلس الوزاري. الوزير ⁧‫شكري‬⁩ يبحث ونظراؤه العرب خلال اجتماعهم التشاوري القضايا العربية المُلحة وسبل تعزيز أُطر العلاقات العربية وتدعيم آليات العمل العربى في مواجهة التحديات المتعددة التي يشهدها المحيط العربي والصعيديّن الإقليمي والدولي".

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية سامح شكرى مجددًا على موقف مصر الثابت من دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى الشقيق، ورفض كل ما من شأنه استهداف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة ⁧‫القدس‬⁩ ومقدساتها أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.