ومن جانبهم أشادوا أسرة الطالبة بسرعة إستجابة رئيس الجمهورية لمناشدة الطالبة ، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لإبنتهم بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وما يقدمونه لها من رعاية فائقة فى كافة التخصصات التى تحتاجها من أجل العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعى.

شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مجمع الجلاء العسكرى يستقبل الطالبة منة الله هشام والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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