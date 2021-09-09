شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات من الرئيس السيسى.. مجمع الجلاء العسكرى يستقبل الطالبة منة الله هشام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة العاجلة للطالبة منه الله هشام حسن ثابت والتي تعرضت لحادث بمحافظة أسيوط.
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الطالبة منه الله إلى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة نظراً لتوافر التخصصات الطبية التى تحتاجها.
ومن جانبهم أشادوا أسرة الطالبة بسرعة إستجابة رئيس الجمهورية لمناشدة الطالبة ، كما أشادوا بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لإبنتهم بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وما يقدمونه لها من رعاية فائقة فى كافة التخصصات التى تحتاجها من أجل العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعى.