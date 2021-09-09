شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا بالهرم 3 أيام بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال قطع عرضي بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا فى المنطقة المحصورة بين ميدان الرماية وميدان النصر بجوار فندق ريجينسى بيراميدز وذلك لتحويل المرافق الخاصة بخط مياه الشرب المتعارضة مع مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع ( محطة ميدان الرماية ).

ونوهت محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يتطلب إجراء غلق جزئى بطريق النصر وتقاطعه مع شارع مينا فى المنطقة المشار إليها لمدة 3 أيام بدء من غد الجمعة حتى الأحد المقبل على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا، وحتى الخامسة صباحا، وذلك دون تعطيل حركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم ومدير مديرية الطرق باتخاذ اللازم نحو المتابعة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وسرعة رد الشئ الى أصله عقب الانتهاء من الأعمال مباشرة.

وتشير محافظة الجيزة بأن الشركة المنفذة ستقوم بوضع كافة وسائل الأمن الصناعي والمساعدات الفنية اثناء الاعمال ، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات إتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات المرورية.