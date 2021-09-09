استمرار فتح معبر رفح البرى من الجانبين للعبور والمساعدات

القاهرة - سامية سيد - استمر فتح وتشغيل معبر رفح البرى اليوم الخميس، من الجانبين، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، وأشارت المصادر المسئولة عن تشغيل المعبر إلى استمرار فتح والتشغيل اليوم لعبور العالقين والحالات الانسانية من الجانبين، مع استمرار ادخال المساعدات ومواد ومعدات إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت على استمرار تواجد الأطقم الادارية والفنية للتيسير على الأخوة الفلسطينيين، ولسرعة إنهاء إجراءات العبور وإدخال المساعدات ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، كما أن الاستعدادات قائمة لاستقبال الحالات الانسانية ولادخال أية مساعدات الى قطاع غزة فى أى وقت .

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد، الموافق 16 مايو الماضى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الانسانية وادخال المساعدات .. علاوة على عبور العالقين من الجانبين ، وهناك جاهزية لتشغيل المعبر فى أى وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات .

ويجرى فتح المعبر بصفة استثنائية للحالات الانسانية في أى وقت ولادخال المساعدات طوال أيام الأسبوع بموافقة السلطات ( ووفقا للحاجة ) .. بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية .