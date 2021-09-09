شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا "السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ " على فترات متقطعة يومى الخميس والجمعة.

- أما باقى الأيام حتى الثلاثاء المقبل تشهد البلاد ما يلى :

- طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.