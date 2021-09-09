شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 إلى الثلاثاء المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا "السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ " على فترات متقطعة يومى الخميس والجمعة.
- أما باقى الأيام حتى الثلاثاء المقبل تشهد البلاد ما يلى :
- طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.
- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية
- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .
- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.