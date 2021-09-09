شكرا لقرائتكم خبر عن عقار شبرا المنهار بدون تراخيص أو محاضر ومبنى منذ أكثر من 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصادر بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن أسرار وتفاصيل فى أزمة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، فى منطقة شبرا المحطة خلف مطرانية شبرا الخيمة ومنطقة مطافى شبرا، ما أسفر عن عدد من الضحايا، وهرعت قوات الإنقاذ وقوات الحماية المدنية لموقع انهيار العقار، والدفع بالمعدات لرفع أنقاضه واستخراج الجثث والمصابين جراء انهياره، وتمكنت من انتشال 4 ضحايا حتى الآن، وجار البحث عن آخرين.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه بالبحث فى فى السجلات تبين عدم وجود رخصة بناء للعقار نهائياً، كما تبين عدم وجود محاضر مخالفات للعقار من الأساس رغم مرور ما بين 50 لـ60 عاماً على إنشائه بالمعاينة الظاهرية، وتبين أنه لا توجد أية مخالفات على العقار تماماً.

وكانت منطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت انهيار منزل مكون من 4 طوابق، وجرى إبلاغ قوات الحماية المدنية والإنقاذ لسرعة استخراج الأهالى من العقار المنهار، وتلقى اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخطارا من غرفة العمليات بالحى، بورود بلاغ بانهيار عقار بجوار مطافى شبرا الخيمة، ووقوع مصابين داخل العقار المنهار.

وعلى الفور جرى إبلاغ قوات الأمن والإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والتوجه لمكان العقار، والعمل على إخلاء المنطقة المحيطة، وفصل التيار الكهربائى والمياه عن العقار، لبدء أعمال رفع الركام واستخراج المصابين من أسفله.