شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حول قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية، اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.

وأفاد التقرير بموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على قواعد التحويل، والتي جاءت على النحو التالى:

- استيفاء الطالب لنسبة القبول، في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.

- ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

- أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

-ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.

-يجب ألا يزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

-ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية (للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات)، وسنتان دراسيتان (بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية).

-نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد عن 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنوياً بالكلية.

وأوضح محمد غانم رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه بالنسبة للطلاب المُحولين من جامعات خارج جمهورية مصر العربية لابد أن يقوموا بتقديم الوثائق الآتية:

•كشف درجات مُوثقاً من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها، وكذلك شهادة تحركات من وزارة الداخلية تُثبت فيها الفترة التي قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المُحول منها، وذلك للطلاب المُحولين من جامعات أجنبية بالإضافة إلى صورة من تصريح الإقامة بالدولة التي بها الجامعة المُحول منها، على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المُحول منها عن عام دراسي كامل.

•المحتوى الدراسى مُوثق من وزارة الخارجية لدولة المقر والسفارة المصرية بها.

•أن تكون الجامعة المُحول منها مُعترف بها من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

•لا يُعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولاً، إلا بعد عمل المقاصة، واعتمادها من السيد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والاهلية على التحويل.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أنه يجب على الطلاب الراغبين في التحويل من كلياتهم، الالتزام الكامل بكافة قواعد التحويل التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حتى يتم الموافقة على طلب التحويل، وفقًا للقواعد والإجراءات المُنظمة لذلك.