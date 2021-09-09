شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العقارات الآيلة للسقوط توصى لإخلاء 4 عقارات مجاورة لعقار شبرا المنهار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرار بتشكيل من الشؤون الهندسية والمنشآت الأيلة للسقوط بديوان عام المحافظة وحي غرب شبرا الخيمة لمعاينة العقارات المجاورة لعقار شبرا الخيمة المنهار برئاسة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، للحفاظ على أرواح المواطنين القاطنين بالعقارات المحاورة للعقار المنهار.

وفحصت اللجنة عدد من العقارات المجاورة للعقار المنهار بمنطقة شبرا المحطة بجوار مطرانية شبرا الخيمة، وأوصت بإخلاء 4 عقارات من السكان نظرا لتضررهم جراء انهيار العقار، بالإضافة إلى ترميم عقارين بالمنطقة مع الإخلاء المؤقت لهما حفاظا على أرواح السكان.

فيما أعلنت نقابة المحامين الفرعية بجنوب القليوبية، الإنتهاء من إجراءات دفن جثامين المحامين الثلاثة، ضحايا عقار شبرا المنهار، ومن المقرر آداء صلاة الجنازة بمستشفى ناصر العام بشبرا، ومعهد ناصر بالقاهرة، وتشييع الجثامين لمقابر أكتوبر وقرية الكرام بتلا في محافظة المنوفية.

وأوضح مجدي حافظ نقيب المحامين بجنوب القليوبية، أنه من المقرر آداء صلاة الجنازة على جثمان المحامي علاء دبش، صاحب مكتب المحاماة الذي لقي مصرعه في الحادث، والمحامية صباح غنيم، بمستشفى ناصر العام، بينما سيتم آداء الصلاة علي جثمان الثالث مصطفي دبش، نجل شقيق الأول، بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، على أن يتم دفن جثامني صاحب مكتب المحاماة ونجل شقيقه بمقابر أكتوبر، بينما سيتم دفن المحامية صباح غنيم، في قرية الكرم، التابعة لمدينة تلا بمحافظة المنوفية.

ووجه نقيب المحامين التعازي لأسر الضحايا مشيرا أن الضحية الرابعة ويدعى أحمد إبراهيم، من المقرر دفنه في قليوب.

وكشف مصادر بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عن أسرار وتفاصيل كارثية فى أزمة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، فى منطقة شبرا المحطة خلف مطرانية شبرا الخيمة ومنطقة مطافى شبرا، ما أسفر عن عدد من الضحايا، وهرعت قوات الإنقاذ وقوات الحماية المدنية لموقع انهيار العقار، والدفع بالمعدات لرفع أنقاضه واستخراج الجثث والمصابين جراء إنهياره، وتمكنت من انتشال 4 ضحايا حتى الآن، وجار البحث عن آخرين.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أنه بالبحث فى فى السجلات تبين عدم وجود رخصة بناء للعقار نهائياً، كما تبين عدم وجود محاضر مخالفات للعقار من الأساس رغم مرور ما بين 50 لـ60 عاماً على إنشاؤه بالمعاينة الظاهرية، وتبين أنه لا توجد أية مخالفات على العقار تماماً.

وكانت منطقة الإطفاء بحى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شهدت انهيار منزل مكون من 4 طوابق، وجرى إبلاغ قوات الحماية المدنية والإنقاذ لسرعة استخراج الأهالى من العقار المنهار، وتلقى اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إخطارا من غرفة العمليات بالحى، بورود بلاغ بانهيار عقار بجوار مطافى شبرا الخيمة، ووقوع مصابين داخل العقار المنهار.

وعلى الفور جرى إبلاغ قوات الأمن والإنقاذ والحماية المدنية وسيارات الإسعاف والتوجه لمكان العقار، والعمل على إخلاء المنطقة المحيطة، وفصل التيار الكهربائى والمياه عن العقار، لبدء أعمال رفع الركام واستخراج المصابين من أسفله.