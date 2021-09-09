شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى فى عيد الفلاح: حريصون على دعمه وتسخير كل الإمكانات لينعم بحياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، “الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته”.

وأكد الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:" أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور”.



