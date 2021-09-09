ملفوفة بملاءة.. تفاصيل جديدة في العثور على قتيلة بملابس النوم بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عاين فريق من الأدلة الجنائية والطب الشرعي جثة سيدة مقتولة عثر عليها بطريق صفط اللبن كرداسة.

وتبين أن المجني عليها يتراوح عمرها ما بين ٢٥ - ٣٥ سنة، ووجود آثار ضرب بآلة حادة بمنطقة الرأس فضلا عن كدمات متفرقة بالجسم.

وأشارت المعاينة إلى أنه بفحص الجثة تبين وجود وشم على يديها وذراعها بمنطقة الكتف.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة بمدق ترابي بطريق " صفط اللبن - كرداسة".

وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سيدة مجهولة الهويةمقتولة، وترتدي "قميص نوم حريمي"، وملفوفة بملاءة.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبها لمعرفة.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.