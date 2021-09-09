"اغتصبوا فتاة في مارينا".. الجنايات تعاقب قاضٍ سابق وآخرين بالمشدد 15 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:
عاقبت محكمة الجنايات، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد كمال رشيد، قاضي سابق وآخرين، بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامهم في قضية اغتصاب فتاة بمنطقة الساحل الشمالي، كما ألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وأكدت تحقيقات القضية رقم 703 لسنة 2021، جنايات أول الرمل والمقيدة برقم 7 لسنة 2ك021 لي شرق إسكندرية، والتي باشرت فيها جهات التحقيق تحقيقاتها، واتهمت كلًّا من "م. ف. م" وشهرته "وائل" 40 سنة، قاض بإحدى محاكم الاستئناف، ومقيم في منطقة الرمل بالإسكندرية، "محبوس"، و"مصطفى. ع" 39 سنة صاحب مكتب مقاولات، ومقيم بالبحيرة، و"كمال. ج" 31 سنة، صاحب شركة أجهزة كهربائية ومقيم في البحيرة، بانهم في يومي 9 و8 ديسمبر الماضي، قاموا بالعلمين بمحافظة مرسى مطروح، بالتحايل وخطف "آلاء. إ"، بأن اتفقوا معًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها.