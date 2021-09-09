"اغتصبوا فتاة في مارينا".. الجنايات تعاقب قاضٍ سابق وآخرين بالمشدد 15 عامًا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة الجنايات، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد كمال رشيد، قاضي سابق وآخرين، بالسجن المشدد 15 سنة؛ لاتهامهم في قضية اغتصاب فتاة بمنطقة الساحل الشمالي، كما ألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

وأكدت تحقيقات القضية رقم 703 لسنة 2021، جنايات أول الرمل والمقيدة برقم 7 لسنة 2ك021 لي شرق إسكندرية، والتي باشرت فيها جهات التحقيق تحقيقاتها، واتهمت كلًّا من "م. ف. م" وشهرته "وائل" 40 سنة، قاض بإحدى محاكم الاستئناف، ومقيم في منطقة الرمل بالإسكندرية، "محبوس"، و"مصطفى. ع" 39 سنة صاحب مكتب مقاولات، ومقيم بالبحيرة، و"كمال. ج" 31 سنة، صاحب شركة أجهزة كهربائية ومقيم في البحيرة، بانهم في يومي 9 و8 ديسمبر الماضي، قاموا بالعلمين بمحافظة مرسى مطروح، بالتحايل وخطف "آلاء. إ"، بأن اتفقوا معًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها.