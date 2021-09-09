بـ "بطاقة مزورة".. سيدة تستولي على أموال عملاء من أحد البنوك في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة لقيامها باستخدام بطاقة رقم قومي "مزورة" في إجراء عملية السحب من البنك بالقاهرة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسؤولي أحد البنوك بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة بشأن تعرض البنك لواقعة احتيال والاستيلاء على مبلغ مالي من حساب أحد عملاء البنك من خلال قيام إحدى السيدات باستخدام بطاقة رقم قومي "مزورة" في إجراء عملية السحب.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، "لها معلومات جنائية" بممارسة نشاطا إجراميا في تخصص في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وذلك عن طريق إصدارها بطاقة رقم قومي "مزورة" منتحلة صفة (إحدى السيدات) وتمكنت من سحب مبلغ مالي من حساب عميل بالبنك بموجب توكيل "مزور" ممهور بخاتم مقلد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال ترددها على البنك بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وعثر بحوزتها على (بطاقة رقم قومي تحمل صورتها عليها بيانات سيدة أخرى "مزورة" – توكيل "مزور" للمتهمة باسم الصفة المنتحلة في التعامل على حسابه البنكي على غير الحقيقة).

بمواجهتها بما أسفر عنه الضبط أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه كما اعترفت بارتكابها واقعتين بذات الأسلوب وقامت بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساب عملاء البنوك بالاشتراك مع أحد الأشخاص وهو الذي يقوم بتزوير البطاقات والتوكيلات والاتفاق معها على التعامل مع الحسابات للاستيلاء على ما بها من أموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب.