ترتدي قميص نوم.. العثور على سيدة مقتولة ملفوفة بملاءة بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على جثة سيدة مقتولة، وملقاة بطريق كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة بمدق ترابي بطريق " صفط اللبن - كرداسة".

وبالفحص والمعاينة عثر على جثة سيدة مجهولة الهوية مقتولة، وترتدي "قميص نوم حريمي"، وملفوفة بملاءة.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الجريمة، وسرعة ضبط مرتكبها لمعرفة.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.