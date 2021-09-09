أسامة الأزهري يشكر الزمالك على استجابته لمبادرة نبذ التعصب.. ويؤكد: أتوقع استجابة مماثلة من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجه الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الشكر لنادي الزمالك على استجابته السريعة للمبادرة التي أطلقها أمس من خلال برنامج مساء DMC.

كان الأزهري دعا في مبادرته كافة الأطراف الكروية المختلفة لجلسة يستضيفهم فيها في رحاب مسجد الفتاح العليم، حيث يجتمع الجميع على التصافي والقيم الرفيعة والمنافسة الشريفة على النجاح مع نبذ كل صور الخصومة والعصبية والشتائم والاستهزاء والكراهية.

وقال الأزهري: أجدد الشكر لنادي الزمالك على استجابته السريعة، وأتوقع استجابة كريمة مماثلة من نادي الأهلي العريق، ورمزه الكبير الكابتن محمود الخطيب، كما أكرر توجيه الدعوة إلى أحمد مجاهد، والكابتن محمود عبدالرازق شيكابالا، والكاتب الكبير إبراهيم عيسى، وإلى كافة الرموز والأطراف الكروية التي أحبها المصريون.

وتابع: وبالتنسيق معكم جميعا سأرتب يوما خلال هذا الأسبوع، أتشرف فيه باستضافتكم جميعا على جلسة نطوي فيها الماضي ولا نخوض فيها ونفتح صفحة جديدة تلتقي فيها القلوب على كل منافسة شريفة دون عصبية ولا خصومة ولا كراهية، واجعلوا مصر وصورتها المشرفة أمام العالم فوق كل شيء، ولكم جميعا مني خالص المحبة والاحترام والتقدير.