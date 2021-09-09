شيخ الأزهر يستقبل وزيرة الصحة لبحث التعاون في دعم القطاع الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، لبحث سبل استمرار التعاون في دعم القطاع الصحي، بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

ووجهت وزيرة الصحة، الشكر للإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، لجهوده الكبيرة وعطائه المستمر في خدمة المرضى، ودعم جهود القطاع الصحي بمختلف المجالات لاسيما مبادرات الصحة العامة، انطلاقًا من الدور الإنساني والوطني لهذه المؤسسة الدينية العريقة التي تُلقي بظلالها على ملايين الأسر المصرية.

وتناول الاجتماع مناقشة التعاون بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة الأزهر الشريف لتقديم أوجه الدعم اللازم لمختلف القضايا الصحية، حيث أشادت الوزيرة باستجابة الإمام الأكبر لدعم جهود الدولة في توفير علاج الضمور العضلي الشوكي للأطفال فوق سن سنتين، لتخفيف العناء والمشقة عن كاهل أسرهم وتمتع هؤلاء الأطفال بصحة جيدة.

ووجهت الوزير الشكر لشيخ الأزهر لدعمه مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي للأطفال أقل من عامين، والتي حقتت فيها مصر أرقامًا قياسية حيث تم حقن 23 طفلاً حتى الآن.

وتابعت الوزيرة مع شيخ الأزهر الشريف تطعيم العاملين والطلاب بالجامعات الأزهرية (بنين-بنات)، سواء مصريين أو وافدين، مؤكدة أهمية الانتهاء من تلقي اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن استمرار تطعيم جميع العاملين بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وإعداد خطة لتطعيم الطلاب في مرحلة الشهادة الثانوية الأزهرية.

ولفتت الوزيرة إلى إتاحة شهادات التطعيم والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QRCode) مجانًا لجميع الطلاب والعاملين بالجامعات الأزهرية، بما يساهم في مأمونية انتظام العملية التعليمية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع تناول التعاون بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف لتوفير الرعاية الصحية للطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات الأزهرية، ولفتت الوزيرة إلى إمكانية التنسيق مع جامعة الأزهر لاستقبال الطلاب الوافدين بمستشفيات وزارة الصحة والسكان بالمجان في حالات الطوارىء.

ومن جانبه تقدم الإمام الأكبر بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه وجهوده في مجال الصحة والتعليم وما تم توفيره من خدمات طبية لمؤسسة الأزهر والمنتسبين إليها، وأن هذه الجهود المبذولة في مجال الصحة تؤكد حرص الدولة على سلامة وصحة المواطن المصري، مشيرًا إلى التنسيق التام بين الأزهر ووزارة الصحة لتطعيم كل العاملين بالأزهر وطلاب الجامعة وقطاع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية- بلقاحات كورونا.

بيروت- (د ب أ):

رحب الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، بأي دعم أوروبي يساعد في تجاوز الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، مؤكدا أن "أمن لبنان واستقراره مهم لاستقرار أوروبا أيضاً".

وقال عون، خلال استقباله رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال كلاوديو غراتسيانو، الخميس، إن هذه الظروف هي "نتيجة تراكم الأزمات التي مرّت على لبنان خلال السنوات الماضية، بدءاً من تفاقم آثار الحرب السورية وإقفال المعابر البرية نحو العمق الحيوي للبنان وتداعيات نزوح أكثر من مليون و800 ألف نازح سوري، إضافة الى الأزمة المالية والاقتصادية وانعكاسات وباء كورونا وانفجار مرفأ بيروت.

وأشار إلى "الوضع الذي تعيشه المؤسسات الأمنية اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، وانعكاس الأزمة على التغذية والطبابة وصيانة الآليات وغيرها".

ودعا عون " الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في هذا المجال نظرا للدور المهم الذي يقوم به الجيش في المساعدة على الاستقرار الأمني الداخلي وعلى الحدود، بالتعاون مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل".

وأشار الرئيس عون إلى "أهمية مساعدة الاتحاد الأوروبي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم لاسيما إلى المناطق التي باتت آمنة، وتقديم المساعدات لهم هناك، لأن استمرار توزيعها عليهم في لبنان يؤخر هذه العودة، علما أن لبنان لم يعد قادراً على تحمّل المزيد من التكلفة التي تتجاوز سنوياً خمسة مليارات دولار أمريكي".

وجدد عون "التزام لبنان بالقرارات الدولية ولاسيما القرار 1701"، معتبرا أن "ما يحصل من حين إلى آخر على الحدود الجنوبية يبقى محصورا في إطار ضيق لا يتجاوز قواعد الاشتباك المعتمدة منذ العام 2006 ".

بدوره، أكّد الجنرال غراتسيانو "استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم للبنان"، مشدداً على "أهمية الاستقرار في لبنان وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالساحة اللبنانية".

وشدّد "على أهمية استمرار الاستقرار في لبنان عموماً وفي المنطقة الجنوبية خصوصاً"، معبرا "عن سعادته لزيارة لبنان الذي سبق أن تولّى فيه قيادة "يونيفيل" بين العامين 2007-2010.

ولفت إلى أن الهدف هو الاطلاع على الأوضاع، لا سيما الأمنية منها وتقديم الدعم إلى الجيش اللبناني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

ويشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أسوأ أزمة مالية واقتصادية وضعته ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في حزيران/ يونيو الماضي.

وأثرت هذه الأزمة على الاستقرار الصحي والغذائي لكافة فئات اللبنانيين ومن بينهم القوى الأمنية، وأدت إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى 74%.