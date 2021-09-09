هبوط حاد في الدورة الدموية.. وفاة راكب يمني في مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وفاة راكب يمني الجنسية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفره إلى عدن.

وبحسب بيان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

وأثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب طائرة الخطوط اليمنية، الرحلة المتجهة إلى عدن، فوجئ الركاب والعاملين بتعب وسقوط الراكب "حيدره. ع. م" 75 عامًا يمني الجنسية، وتم استدعاء طبيب الحجر الصحي، الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على الراكب، وذلك تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتبين أنه فارق الحياة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.

وتم نقل جثمانه بمعرفة مؤمن عادل مصطفى، مشرف إسعاف المطار، إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.