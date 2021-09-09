غدا منتصف الليل.. قطع المياه 4 ساعات عن شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق: (شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم بالكامل)، وذلك اعتبارا من الساعة الـ 12 منتصف ليل غد الجمعة الموافق 10- 09- 2021، وحتى الساعة الـ 4 صباح بعد غد السبت الموافق 11–09–2021، وذلك لمدة 4 ساعات، نظراً لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.