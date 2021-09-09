شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة القضائية.. نقل 69 قاضيا من محكمة الاستئناف إلى النقض (الأسماء) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2021، بشأن بعض التنقلات في الوظائف القضائية وذلك من خلال نقل 69 قاضيا من محاكم الاستئناف الى محكمة النقض.

وتضمن القرار نقل 8 مستشارين من المحامين العامين الأول الى درجة نواب لرؤساء محاكم الاسئتناف، ونقل 12 مستشار من المحامين العامين لدرجة قضاة بمحاكم الاسئتناف.



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