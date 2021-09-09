أخبار مصر

الحركة القضائية.. نقل 69 قاضيا من محكمة الاستئناف إلى النقض (الأسماء)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة القضائية.. نقل 69 قاضيا من محكمة الاستئناف إلى النقض (الأسماء) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 368 لسنة 2021، بشأن بعض التنقلات في الوظائف القضائية وذلك من خلال نقل 69 قاضيا من محاكم الاستئناف الى محكمة النقض.

وتضمن القرار نقل 8 مستشارين من المحامين العامين الأول الى درجة نواب لرؤساء محاكم الاسئتناف، ونقل 12 مستشار من المحامين العامين لدرجة قضاة بمحاكم الاسئتناف.

 

1
1

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 

5
5

 

6
6

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا