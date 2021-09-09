شكرا لقرائتكم خبر عن حى الأزبكية يرفع إشغالات ميدان رمسيس الفجالة وشارع الجمهورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى الأزبكية برئاسة اللواء يحى الأدهم، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالتنسيق مع قسم شرطة الأزبكية وشرطة المرافق، أسفرت الحملة عن رفع وإزالة الإشغالات من شوارع ("التوفيقية - زكي - منطقة تطوير الالفى - عماد الدين – عرابي" بنطاق الحى التى تعوق حركة المواطنين وتسيير الحركة المرورية وإعادة المظهر الحضارى لشوارع ومناطق الحى وإيداع الأحراز بمخازن شرطة مرافق الحى .

كما تم غلق وتشميع وفندق مخالف شروط الترخيص بشارع عماد الدين، ومكتب رحلات ، ومكتب بيع ملابس، و 10 أكشاك ومحال لمخالفة شروط الترخيص.

كما تم رفع الإشغالات بمنطقة الفجالة وميدان رمسيس وشارع الجمهورية وشارع نجيب الريحانى، بنطاق الحى التي تعوق حركة المواطنين وتسيير الحركة المرورية ولإعادة المظهر الحضاري لشوارع ومناطق الحى وتم إيداع الأحراز بمخازن شرطة مرافق الحى .

وفى السياق وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالتطعيم الإجباري لموظفى الاحياء ضد فيروس كورونا تم التنسيق مع الإدارة الطبية بالأزبكية بتلقي موظفي حى الأزبكية الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا .

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إيقاف مدير فرع هيئة النظافة، ومدير الإشغالات بحى السلام أول، ومدير الإشغالات بحى النزهة عن العمل، وإحالتهم للتحقيق لتقاعسهم فى أداء الأعمال المنوطة بهم وسوء حالة النظافة وتواجد الإشغالات بالحي .