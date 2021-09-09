شكرا لقرائتكم خبر عن ألسن عين شمس تعقد امتحانات محو الأمية يوم الإثنين من كل أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف كلية الألسن، بجامعة عين شمس، لجنة لإجراء امتحانات محو الأمية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، والدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تحت اشراف الهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة، وذلك يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، بحضور منسقي الهيئة لضمان حسن سير الامتحانات و التنظيم.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية أن تلك المبادرة التى أطلقتها الهيئة العامة لتعليم الكبار جاءت بعد إعلان فوز مصر ممثلة في جامعة عين شمس، بشراكة الهيئة العامة لتعليم الكبار، بجائزة اليونيسكو 2021 لتعليم الكبار، و إصدار قرارًا من إدارة الجامعة بتوجيهات الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، بالموافقة على تيسير الخطوات اللازمة لاتمام طالب الفرقة الرابعة متطلب التخرج و لضمان تطبيق الاجراءات الوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد covid19، و ذلك من خلال توفير أماكن لعقد الامتحانات داخل السبع كليات النظرية المشاركين في الحملة القومية لمحو الأمية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الكلية استضافت بالفعل نحو 27 أمي، مقسمين على لجنتين، لعقد امتحاناتهم تحت إشراف منسقي الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك بعد أن اتخذت عدة خطوات استباقيه بالتعاون مع إدارة الأمن والدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية، لتنظيم عملية دخول وخروج الممتحنين ، وتعقيم اللجان وحفظ الهدوء الكامل اثناء فترات انعقادها.