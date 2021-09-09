شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب شكاوى المرأة يتواصل مع إيفون نبيل لتقديم المساعدة القانونية لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة عن كثب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للبلوجر المشهورة تشكو فيه إيذاء زوجها وتهديده لها ولأطفاله، وقد تتدخلت الأجهزة الأمنية لإنقاذها.

وأشارت أمل عبد المنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن المكتب تلقي على الخط المختصر 15115 بعد انتشار الفيديو مكالمات تطالب من المكتب التدخل ومحاولة مساعدتها وبالفعل قام المكتب بالتواصل تليفونيا على رقمها الخاص للاطمئنان عليها بعد تدخل الاجهزة الامنية ولتقديم المساعدة القانونيه والنفسية لها، والمجلس مستمر بالتواصل معها.

وكانت البلوجر قد ظهرت في فيديو مدته 9 دقائق تستغيث فيه باكية وتطلب المساعدة، حيث كشفت فى الفيديو أنها حبيسة داخل المنزل في منطقة الزيتون مع أولادها، وأن زوجها الذى اعتاد تهديدها بايذاءها، "أخذ منها جهاز اللاب توب وهاتفها المحمول وقام بتغيير الباسورد فيهما حتى لا تستطيع استخدامهم، بينما تمكنت هي من استخدام تليفون آخر كان قد اخفته منه، لتظهر فى اللايف الفيديو.

وأضافت باكية في الفيديو: «أنا خايفة … أنا بتهدد … أنا محبوسة في بيتي ومش عارفة أنزل منه .. جوزى منعني من شغلي في إحدى القنوات، واتحولت لخدامة في البيت ويخليني أنظف فوق التكييف».

وبعد ساعات من انتشار الفيديو، استجابت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية لاستغاثة البلوجر وأكدت التحريات صحة الواقعة، كما أكدت التحريات أيضا أن الزوج اعتاد تهديدها بالإيذاء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق فيما جاء فيه