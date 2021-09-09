شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توجه بمنع صعود المنبر لأى شخص ينتمى لجماعة متشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بمديري إدارات أوقاف الإسماعيلية والقليوبية، لقاء بقاعة حراء بالديوان العام بحضور الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة لمتابعة شئون المساجد والتدريب وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وضبط العمل الدعوى ومزيد من إحكام السيطرة على المساجد واستبعاد أى عنصر ينتمي لأى فكر متطرف.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع يأتى في إطار خطة وزارة الأوقاف لضبط الخطاب الديني والعمل الإداري بجميع قطاعات الوزارة، حيث ناقش الاجتماع أيضا سبل الحفاظ على المساجد بكل ما تعنيه الكلمة من معانٍ، مع التأكيد على جميع مديري الإدارات والمديريات الإقليمية حصر أي تجاوز في هذا الشأن ورفعه لمدير المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التجاوز، مع رفع ما يتم أولا بأول إلى الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بالوزارة.

وشدد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن على جميع المديريات والإدارات على مستوى الجمهورية إحاطة جميع الأئمة وخطباء المكافأة علمًا بذلك، ومتابعة هذا الأمر بكل دقة.