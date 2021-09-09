شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: لن يحصل طالبا على شهادة التخرج إلا بعد محو أمية 4 دارسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور عمرى احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، وفوز مصر عن تجربة جامعة عين شمس بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بجائزة اليونسكو 2021.

وأكد عمري أن التقدم المحرز في مجال محو الأمية وتعليم الكبار والملحوظ والذي أشادت به منظمة اليونسكو، وكذلك إنخفاض نسبة الأمية في الآونة الأخيرة هو نتاج توجيهات ودعم القيادة السياسية وتأكيدها الدائم على أن التعليم هو بوابة التنمية واستدامتها للوطن والمواطنين.

وأشاد عمري بالشراكة الرائعة بين الجامعات المصرية والهيئة العامة لتعليم الكبار، لاستثمار طاقات الشباب الجامعي لمحو أمية المواطنين انطلاق من المداخل التنموية، والتي وصلت ذروتها بفوز مصر ممثلة في جامعة عين شمس بجائزة اليونسكو لمحو الأمية.

وصرح عمري أن فوز مصر بالجائزة كان نتاج تطوير أدبيات تعليم وتعلم الكبار في مصر من مجرد الاهتمام بمحو الأمية الأبجدية إلى الإبداع والتحول للتمكين بمفهومه الشامل، واستثمار المستجدات التكنولوجية والتنوع في أساليب التعليم والتعلم (عن بعد والمدمج).

وتحدث عمري عن نموذجين من ذوي الهمم ممن قهروا المستحيل إحداهما عن طريف الكمبيوتر لتعذر إمساكها بالقلم ، والأخرى بالكتابة على المحمول بإصبع قدمها

كما ثمن عمري الشراكة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجهات الحكومية وغير الحومية وخاصة منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية من أجل مصر بلا أمية.

من جانبه قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن محو الأمية تعني إعمار أكثر للناس، والتمكين الاقتصادي وبخاصة للنساء، ولا بد من اكتساب المعارف والمهارات المتنوعة للارتقاء بالخصائص السكانية، موضحا أن قضية محو الأمية ليست قضية الهيئة العامة لتعليم الكبار وحدها وإنما هي قضية مجتمع.

وقال الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إن الفوز بجائزة اليونسكو لمحو الأمية هذا العام ممثلة في جامعة عين شمس تتويجا لجهود المجلس الأعلى للجامعات وقناعته بقضية محو الأمية، والتي أسفرت عن تشكيل اللجنة التنسيقية العليا لمحو الامية بالمجلس الأعلى للجامعات وتم مضاعفة انجازات الجامعة في السنوات الأخيرة حتى في ظل جائحة كورونا، كما استعرض لطيف كافة الإجراءت والتوصيات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات لمواجهة الأمية من مداخل تنموية، وإلزام الطلاب بعدد يتم محو أميتهم كمتطلب تخرج، والمشاركة في المبادرات المختلفة كمبادرة حياة كريمة.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن الجهل والمرض مشكلة كبيرة جدا، وهناك مشكلات كبيرة نتيجة الأمية، موضحا أن الجامعة تعمل على تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع و تنمية البيئة، مشددا على ضرورة الوصول إلى الصفر الافتراضي للأمية، وهناك تقدم ملحوظ في نسب محو الأمية والجميع شركاء ولابد أن تكون هناك قاعدة بيانات مدققة للأميين، لافتا إلى أنه لن يحصل الطالب بجامعة عين شمس على شهادته إلا بمحو أمية 4 من الأميين، والجامعة ستعزز الطلاب المتميزين ومكافأتهم لمن يحقق أكثر من العدد المطلوب محو أميتهم.

واقترح المتيني أن يشمل التكليف المعيدين والمدرسين بالجامعة بمحو أمية عدد من الأميين.