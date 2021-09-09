غادة والى تطالب خلال القمة العالمية البرلمانية بتعاون دولى أوسع لدرء مخاطر الإرهاب

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة غادة والى مدير مكتب الأمم المتحدة فى فيينا الحاجة إلى تعاون دولى أوسع لدرء مخاطر الإرهاب، تشارك فيه كل الحكومات والمؤسسات المختلفة .

جاء ذلك فى كلمتها لدى انطلاق أعمال القمة العالمية البرلمانية الأولى لمكافحة الإرهاب بفيينا، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة .

شهد القمة فولفانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوى ونظمها اتحاد البرلمانيين الدوليين.

وشدد المشاركون على ضرورة مساندة المضارين من الهجمات الإرهابية من خلال دور فاعل للبرلمانات، لافتين إلى أهمية التنسيق المستمر بين الأمم المتحده واتحاد البرلمانات.

ويتطرق المؤتمر - فى جلسات لاحقة - إلى أهمية التنسيق الدولي لمكافحة التطرف والجماعات الراديكاليه ومنع نشر خطاب الكراهية خاصة على الأنترنت .