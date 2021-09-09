شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تؤكد استمرار تيسير إجراءات صرف المعاشات لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ،حيث تم توجيه مديرى فروع البنك بتيسير كافة الإجراءات لاصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد وجهت ببدء صرف معاشات للعملاء اعتبارا من اول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

وأصدرت الوزيرة تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.