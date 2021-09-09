شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن حاجتها لشغل وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حاجتها لشغل وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة من العاملين بكافة قطاعات الهيئة ومناطقها على أن تتوافر فى المتقدمين شروط أساسية مبينة على النحو التالى:

1 - ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاماً.

2 - أن يكون معين على إحدى الدرجات التخصصية (مؤهل عالى).

3 - أن يكون المتقدم على الدرجة المالية الثانية بحد أدنى.

4 - أن يكون المتقدم حسن السمعة ولم يصدر ضده اية عقوبات جنائية أو مخلة بالشرف.

الأوراق المطلوبة

1 - صورة شخصية للمتقدم.

2 - صورة ضوئية من قرار التعيين.

3 - صورة ضوئية من البطاقة الشخصية.

4 - صورة ضوئية من المؤهل الدراسي وأية دورات تدريبية أو شهادات تكميلية تحصل عليها المتقدم.

5 - سيرة ذاتية للمتقدم.

ويتم التقديم بالإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية بالمنطقة التابع لها المتقدم ابتداءً من 11 سبتمبر وحتى 30 سبتمبر من عام 2021.

وأوضح الإعلان أنه على مديرى المناطق توزيع منشور الإعلان الداخلى على الورش وكافة مقرات العمل بالمناطق نطاق رئاستهم لضمان وصول الإعلان لكافة العاملين، مع اعتبار الأمر عناية ومسئولية السادة مديرى المناطق شخصيًا.