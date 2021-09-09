شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يهنئ الفلاح المصرى بمناسبة عيده الـ 69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بخالص التهنئة إلى فلاحى ومزارعى مصر فى جميع أرجائها، بمناسبة العيد الـ 69 للفلاح المصرى.

وقال وزير الزراعة إنه بالإصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة العاملين بوزارة الزراعة وهيئاتها يتقدمون بخالص التهنئة إلى الفلاح المصرى الأصيل، لدوره الهام فى تحقيق الأمن الغذائي المصرى، والتنمية الاقتصادية.

وأشار القصير إلى أن الفلاح المصرى قد تجلى معدنه في وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن، حيث لم يتخل أبدا عن دوره فى الإنتاج على مر العصور، حتى فى أوقات الحروب والثورات التي كان دائما في طليعتها، ولم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى في ظل الأزمات، لافتا إلى أنه فى ظل جائحة كورونا التى أثرت بشكل سلبى على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعى والإنتاجى فى مصر بفضل جهود الفلاح المصرى، الأمر الذى ترتب عليه عدم وقوع أزمة فى توفير الغذاء، بل وارتفعت خلالها كمية الصادرات الزراعية المصرية، ونجحت فى غزو أسواق مختلفة دول العالم.

وأكد أن الحكومة المصرية تقدر ما يبذله الفلاح المصري من جهود، وتضعه دائما نصب عينيها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وتقديم كافة سبل الدعم الفني له، ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، لافتا إلى أن الوزارة تسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري، لزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى معيشته.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه التهنئة إلى فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معربا عن تقديره للدور الهام ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة.