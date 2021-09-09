بيانات رسمية لكورونا بمصر.. 43% زيادة في الإصابات منذ بداية سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

واصلت الأعداد الرسمية لإصابات فيروس كورونا المستجد ارتفاعها التدريجي لتصل إلى مستوى جديد يصل إلى 400 حالة يوميا، في خضم الموجة الرابعة للجائحة في مصر.

وفي أحدث إحصاء لوزارة الصحة، تم تسجيل 399 حالة إيجابية بكورونا، و13 حالة وفاة، بنهاية أمس الأربعاء.

وبحسب وزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 291172 حالة من ضمنهم 244062 حالة تم شفاؤها، و16824 حالة وفاة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، حتى دون الحاجة لإجراء تحليل "PCR".

وبالتزامن، استقر مؤشر الوفيات بهامش محدود ليصل إلى مستوى 5.7%.

وبلغت نسبة الزيادة في إصابات كورونا منذ بداية الشهر الجاري، 43%، إذ سجلت الوزارة في بداية هذا الشهر 279 إصابة، وصولًا إلى 399 إصابة بنهاية أمس.

كما ارتفع مؤشر التعافي قليلًا ليصل إلى 83.8%.​