وزير الزراعة يهنئ الفلاح المصري بمناسبة عيده الـ 69

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:



تقدم السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة إلى فلاحي ومزارعي مصر في جميع أرجائها، بمناسبة العيد الـ 69 للفلاح المصري.

وقال وزير الزراعة، إنه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة العاملين بوزارة الزراعة وهيئاتها يتقدمون، بخالص التهنئة إلى الفلاح المصري الأصيل، لدوره المهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري والتنمية الاقتصادية.

وأشار القصير، إلى أن الفلاح المصري قد تجلى معدنه في وقت المحن والشدائد والتي مر بها الوطن، حيث لم يتخل أبدا عن دوره في الإنتاج على مر العصور، حتى في أوقات الحروب والثورات التي كان دائما في طليعتها، ولم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى في ظل الأزمات، لافتا إلى أنه في ظل جائحة كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بجميع دول العالم، لم يتأثر القطاع الزراعي والإنتاجي في مصر بفضل جهود الفلاح المصري، الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع أزمة في توفير الغذاء بل وارتفعت خلالها كمية الصادرات الزراعية المصرية ونجحت في غزو أسواق مختلفة دول العالم.

وأكد على أن الحكومة المصرية تقدر ما يبذله الفلاح المصري من جهود وتضعه دائما نصب عينيها وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي له وتقديم كافة سبل الدعم الفني ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، لافتا إلى أن الوزارة تسخر جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية لخدمة الفلاح المصري لزيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشته.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وجه التهنئة إلى فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معربا عن تقديره للدور المهم ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة.​