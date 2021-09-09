استعدادات أمنية مكثفة لتأمين قمة الأهلي والزمالك في "سوبر اليد" الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وتؤمن الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية الفريقين بنظام الدوائر الأمنية، فضلًا عن تأمين طاقم الحكام التونسي المكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، والمحدد له الجمعة المقبلة على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وأخطرت الأجهزة الأمنية الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويُسمح لكل نادِ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومي لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردًا لكل فريق.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقي، والفائز في هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.