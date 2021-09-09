للمرة الخامسة.. رفض طلب "عز" نقل توأم زينة إلى مدرسة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في مدينة نصر، اليوم الخميس، برفض الطلب المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل توأمه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى مدرسة "فيوتشر".

وترافع المحامي معتز الدكر عن الفنانة زينة وقدم 9 حوافظ مستندات أمام المحكمة بينها الأحكام الصادرة لصالحها في الدعاوى المشابهة، وأكد خلال الدعوى بأحقية "زينة" في الإشراف التعليمي على توأمها من "عز".

وقال "الدكر" في تصريحات لمصراوي، إن الدعوى الحالية هي الخامسة التي ترفض فيها المحكمة نقل التوأم إلى مدرسة أخرى.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت في يناير 2018 بخلع الفنانة زينة من الفنان أحمد عز، كما ألزمته بدفع 29 ألف جنيه إسترليني مصروفات دراسية لنجليه آنذاك.