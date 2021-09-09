ضبط سيدة تتلقى تبرعات مالية للأعمال الخيرية بدون ترخيص في الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط إحدى السيدات لقيامها بتلقي تبرعات مالية للمساعدة في الأعمال الخيرية "بدون ترخيص".

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بالإسكندرية) بجمع تبرعات للمساعدة في الأعمال الخيرية وخاصة علاج المرضى من المواطنين المقيمين خارج البلاد، من خلال حوالات بنكية على أحد البنوك بالإسكندرية دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.