مقابل أرباح سنوية.. ضبط المتهم بالاستيلاء على أموال مواطنين في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في الدقهلية والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الأدوية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد 5 مواطنين بقيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية بتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المذكور بممارسة نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأدوية وألبان الأطفال مقابل أرباح سنوية بالمخالفة للقانون مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.