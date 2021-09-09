بمشاركة امرأة.. ليلة سقوط عصابة لسرقة المساكن في الحي الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالشيخ زايد.

أكدت تحريات الرائد هشام فتحي رئيس قسم شرطة ثان الشيخ زايد تكوين رجل وسيدة - لهما معلومات جنائية – تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب التسلق والكسر متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بقيادة النقيب عمرو شقوير من استهدافهما وأمكن ضبطهما.

أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث الشيخ زايد، اعترفا بارتكابهما 13 واقعة سرقة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما (أحدهما سيئة النية) أمكن ضبطهما وضبط المسروقات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.